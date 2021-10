A

yer La Jornada dio a conocer las denuncias de cinco ex funcionarios del gobierno de Chihuahua por la tortura sicológica a la que los sometieron el ex gobernador Javier Corral y el ex fiscal César Peniche. De acuerdo con los testimonios obtenidos por este diario, el ex mandatario panista convirtió la Casa de Gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales , donde se integraban los conocidos en esa entidad como Expedientes X en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos .

Los personajes entrevistados informaron que la administración de Corral echó mano de amenazas, chantajes, retenciones ilegales y otras conductas delictivas para forzarlos a convertirse en testigos colaboradores en los casos que el ex gobernador deseaba armar contra adversarios y opositores. En el transcurso de los interrogatorios, que podían prolongarse por más de 12 horas y repetirse a lo largo de meses, se mantenía a los testigos en total aislamiento, sin abogados defensores, alimentos, agua ni uso de sanitarios, y se les instaba a que recordaran los ilícitos que la fiscalía deseaba achacar a distintas personas.