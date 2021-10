Defendió el trabajo neutral de los observadores, al asegurar que de ninguna manera la intención del bloque europeo es interferir en el proceso electoral venezolano del 21 de noviembre. La no interferencia en las elecciones está en el centro de la misión y va incluido en el acuerdo administrativo con la CNE , subrayó.

En sus declaraciones, el alto representante aseguró que al enviar observadores no se está legitimando al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino los resultados de los comicios . De todos modos, indicó que seguramente no serán como en Suiza , porque Venezuela no es precisamente el país más democrático del mundo .

Esto levantó las críticas en la república bolivariana. El presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) advirtió a la misión de observadores que si no van a cumplir con los estándares de la ONU mejor que no vengan .

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió ayer que Borrell no impondrá condiciones en las elecciones. Y resaltó que Venezuela es quien toma las decisiones, que la Unión Europea es un invitado, uno entre muchos, y no viene aquí a evaluar .