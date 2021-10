Arce, heredero político de Morales, impulsa procesos judiciales contra varios de los golpistas, entre ellos, la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, presa desde marzo acusada de terrorismo, conspiración y sedición.

Los comicios de ese año, en los que Morales ganó un cuarto mandato, fueron calificadas por la oposición de fraudulentas, aunque no se presentaron pruebas, lo que derivó en enfrentamientos que se saldaron con 37 muertos.

La conspiración antidemocrática no ha sido derrotada con los comicios del año pasado, vuelve a alzar la cabeza, provocando disturbios y la desunión entre bolivianos para crear las condiciones de un nuevo golpe de Estado que, de prosperar, echaría por tierra toda nuestra lucha por impulsar las acciones que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha anunciado , sostuvo el mandatario al participar en el Encuentro Mundial de los Pueblos por Nuestra Madre Tierra, en La Paz.

Áñez era senadora y asumió el poder de manera transitoria mientras se convocaba a elecciones. El proceso se retrasó por meses debido a la pandemia.

Santa Cruz –en el oriente, motor agroindustrial del país y reducto opositor– era el centro de las protestas. La ciudad la más poblada del país estaba paralizada, sin transporte, con comercios, mercados y oficinas cerradas. La huelga en esa región fue convocada por el gobernador Luis Fernando Camacho, jefe de la segunda fuerza política opositora.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que en gran parte de las ciudades había normalidad en las calles.

Evo Morales, líder del MAS, tuiteó: Saludo el compromiso del pueblo boliviano que no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia; no es cómplice del separatismo, defiende la unidad del país y no quiere hacer daño a la economía .

Para contrarrestar a la oposición, el gobernante MAS convocó para hoy a una marcha en La Paz, en apoyo a Arce.

En este contexto, la Procuraduría General inició un recuento de las actas de las elecciones generales de 2019, en busca de la verdad histórica de esos comicios, ganados por Morales y anulados por denuncias de fraude.

En el pueblo ha quedado una duda de si ha existido o no un fraude electoral. A partir de hoy vamos a verificar si estas actas fueron un engaño , comentó el procurador Wilfredo Chávez, al comenzar el proceso, acto al cual no asistían autoridades electorales ni representantes de la oposición.

El recuento consiste básicamente en una comparación de los resultados consignados en las 35 mil actas de votación, disponibles por ley en un archivo público digital del Tribunal Supremo Electoral, y el cómputo oficial de las elecciones cuestionadas.