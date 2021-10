Margarita Contreras residía en Monterde; recordó que debió dejar su terruño en 2014, luego de que delincuentes asesinaron a su esposo y a otros parientes, por lo que la familia huyó a la capital del estado. Teníamos una huerta de manzana, casa, animales, y tierras de cultivo; con los años las amenazas siguen por el mismo grupo armado y no podemos regresar, somos 20 personas .

Contec explicó que los expulsados de sus comunidades han tramitado amparos, porque no existe un plan integral de atención a la violencia en la Tarahumara, con política pública y presupuesto; además, las autoridades justifican que no hay legislación en temas como el desplazamiento forzado para no respetar su derecho a la justicia, la reparación y no repetición.

Recordó que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, ante la situación de gravedad y las recibieron en abril de 2015, aunque han sido insuficientes para garantizar su protección.