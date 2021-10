Por ejemplo, precisó, “cuando hice la gira de Miembros al aire, que era una especie de stand up, entonces no tan de moda, me dio muchas tablas escénicas, era una cosa completamente diferente a cantar, pero ofreció una experiencia que te nutre como artista; aunque también hice trabajos de conducción en televisión, lo cual también me ayudó. Creo que una cosa suma la otra; lo veo como trabajo artístico integral, pero con diferentes disciplinas”.

En realidad, explicó De Lozanne, las facetas desarrolladas a lo largo de más de tres décadas de trayectoria han sido diferentes. “He hecho teatro formal y comedia; me encanta todo, pero los conciertos tienen una dinámica diferente, pues los siento más controlados, es mi zona de confort porque lo he hecho toda la vida: uno dirige el show y son tus canciones, tu manera de ser y tu público que conoce” los temas.

▲ En la imagen, en uno de sus conciertos en el Vive Latino. Foto Roberto García Ortiz

Reconstrucción del personaje

Sin embargo, destacó, el director Nick Evans percibió “cosas que uno no ve en sí mismo. Me dijo: ‘Ya sé que llevas toda la vida cantando y no te da miedo el público, pero vamos a trabajar en el personaje de Pilatos, a quien le tocó estar en el tiempo y lugar inadecuados, que nunca se le ocurrió que iba a cambiar la historia de la humanidad tras su encuentro con Jesús”.

El director propuso al artista: Vamos a reconstruir al personaje, será una versión futurista, no nos vamos a basar en el original, pero sí, en su personalidad y esencia. Entonces, me convertí en él; no lo imité, pensé que el individuo no sabía gobernar, no tenía carácter y quería quedar bien con todos .

En realidad, enfatizó De Lozanne, es una versión diferente de Pilatos, que no era un tirano, era una persona conflictuada, que no quería matar a Jesús, pero con esta información tienes que imaginar y convertirte en él .

Me han dicho, agregó, que cuando hago a Poncio Pilatos, mi voz suena distinta, pero es que no soy yo; haces tuyas las canciones al interpretar a otra persona . En las escenas El sueño de Pilatos, Pilatos y Cristo y El juicio ante Pilatos aparece el músico y compositor.

Trato de ser más camaleónico

Ahora, adelantó, terminé de grabar un disco como solista, en el que presento un estilo y una propuesta diferentes, lo cual implica transformarte; ya la gente sabe lo que hago en Fobia, está muy escuchado, pero cuando tengo otros proyectos, trato de ser más camaleónico . El 26 de noviembre lanzará un sencillo compuesto por él.

Durante 2021, De Lozanne, además, grabó dos temporadas de una serie que saldrá en marzo por la plataforma de Netflix, en la cual interpreta a un multimillonario. “Lo cierto es que una cosa llevó a la otra, porque me vieron en Jesucristo... Éso es lo que me ha dado este musical: me desencasilló de ser sólo cantante”.

Jesucristo Súper Estrella, además de que nos ayudó mucho, nos redescubrió y reposicionó como individuos en nuestra carrera como solistas, porque todo mundo nos ubica hilados a otros proyectos, a excepción de Enrique Guzmán, Josa y Kalimba .

El cierre de esta temporada de Jesucristo Súper Estrella, será los días 16 y 17 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1. Habrá un cambio: María León interpretará a María Magdalena, en lugar de María José.