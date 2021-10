Del mismo modo, De la Rosa ganó en dobles junto a Álvaro Beltrá. La pareja venció a la dupla del mexicano Alejandro Landa y el canadiense Samuel Murray, el único finalista con una nacionali-dad distinta.

Quiero agradecer a mi equipo multidisciplinario, que son más de 12 años trabajando juntos, a la LPRT (Ladies Professional Racquetball Tour) por todo el apoyo y a todas las jugadoras que vienen , agradeció al final Paola Longoria, ganadora 11 veces de este certamen; gracias por toda su entrega, todo su entrenamiento, que me hacen trabajar más, me voy contenta; gracias por tanto, por la salud y por permitirme hacer lo que tanto me gusta. Viva México .