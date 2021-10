Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. a10

Los equipos de la Liga Mx no deberían verse afectados por el número de jugadores que prestan a las selecciones nacionales para disputar las eliminatorias mundialistas, ni deben tomar ese aspecto como un pretexto para no hacer bien las cosas en el torneo, pues se supone que tanto los jugadores como los clubes son profesionales y deben estar acostumbrados a esa situación , consideró Omar Mendiburu, ex delantero de Cruz Azul.

La Liga Mx informó que para la presente fecha FIFA, 26 jugadores sudamericanos que militan en el torneo fueron convocados por sus respectivas selecciones.

Los representativos de Chile, Ecuador y Paraguay fueron los que llamaron a más elementos que participan en el balompié mexicano, con cinco jugadores cada uno.

A su vez, los combinados de Colombia y Perú solicitaron a cuatro futbolistas, respectivamente; mientras Argentina, Uruguay y Venezuela sólo convocaron a uno.

Los clubes León y Santos Laguna son los que más jugadores aportan a las selecciones sudamericanas, con cuatro cada uno. Por su parte, América, Toluca, Monterrey y Cruz Azul cedieron a tres elementos.

Cabe mencionar que los Rayados también cedieron al representativo de Costa Rica al delantero Joel Campbell, quien se perderá el próximo partido de su selección frente a Estados Unidos, así como la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, ante Cruz Azul, tras sufrir un esguince grado tres en el tobillo derecho el pasado domingo en el duelo contra El Salvador, según informó ayer la federación de futbol de su país.