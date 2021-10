Sarah Crompton

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. 4

Londres. Un indicio de la fama mundial del artista Anish Kapoor (Bombay, 1954) es que, cuando la adolescente británica Emma Raducanu participaba en un torneo en Chicago, en las semanas anteriores a ganar el Abierto de Tenis de Estados Unidos, se dio tiempo para visitar la escultura Cloud Gate, el enorme frijol reflejante que se ha convertido en una atracción turística además de ser una aclamada obra de arte.

Me encanta eso , comenta Kapporcon amplia sonrisa, echando la cabeza atrás para enfatizar sus pala-bras. Fue maravilloso. Dice algo acerca de cómo una obra, o un conjunto de ellas, puede adquirir una voz propia. Ya no tiene nada que ver conmigo. Está allí en el mundo y hace lo suyo. Por supuesto que me encanta .

Charlamos en un tranquilo salón blanco en la Galería Lisson de Londres, donde Kapoor –artista británico nacido en India– se dispone a develar una exhibición de pinturas. Creadas el año pasado o poco más, representan una nueva dirección en su trabajo, porque, si bien ha utilizado con frecuencia pintura y pigmento en sus obras –la ocasión más memorable fue en el enorme cañón que disparaba pintura a la pared en su asombrosa exhibición en la Royal Academy, en 2009–, siempre se le ha descrito como escultor. Otra re-trospectiva, más amplia, abrió en el Modern Art Oxford este 2 de octubre.

Desde que surgió como un artis-ta de primer nivel, a principios de la década de 1990 –al representar a Gran Bretaña en la Bienal de Venecia en 1990 y ganar el premio Turner en 1991–, Kapoor ha atraído tanto reconocimiento artístico como grandes multitudes. La popu-laridad es algo que llegó sin que la esperara del todo. No hay explicación , dice. Puede ocurrir o no. Simplemente está allí .

Le pregunto si ha cortejado el éxito, si le gusta ser agasajado. He tenido lo contrario , responde después de una larga pausa. “Es decir, ‘Dios mío, les gusta tanto que algo debe de estar mal’. Es demasiado popular. Demasiado lo que sea”.

Lo explica hablando de su reacción cuando Cloud Gate, hecha de acero inoxidable altamente reflejante, se exhibió por primera vez en el Millennium Park en 2006. “Ocurrió en la cúspide de la selfi, y tenía miles y miles de personas alrededor todo el tiempo. Pensé, ‘¿qué es esto? Disneylandia, aquí vamos…’ Me llenó de una especie de desilusión.

Pero fui a Chicago y me senté con ella tres o cuatro días para tratar de entender lo que pasaba. Se me ocurrió algo que me sorprendió. Era algo muy simple: este objeto tenía una escala indeterminada. Cuando estás cerca es enorme, pero no te alejas más de 10 metros y de pronto ya no es tan grande. Tiene esta misteriosa escala saltarina. Escala saltarina es, me parece, profundamente poético.

Kapoor cree que eso salvó a la obra, le dio una intención seria. Habrá quienes lo capten y quienes no , añade, pero creo que aga-rrarse de esas cualidades a veces muy efímeras es la verdadera clave de una pieza artístca. Vivimos en un mundo de objetos que todos cono-cemos. Los nombramos. Sólo en el arte, y quizás en el cosmos, existen unos cuantos que siguen siendo misteriosos. Y me parece que esa es una cualidad que puede ser intrigante y popular .

Este poder del arte de sugerir algo –una presencia o una ausencia– más allá de sí mismo corre en toda la obra de Kapoor desde el principio, y unifica sus creaciones tempranas, hechas de pigmento y yeso, con sus monumentales esculturas públicas, sus espejos del cielo que reflejan y distorsionan el mundo a su alrededor, y ahora con sus pinturas. Las completó durante el confinamiento, trabajando en el estudio de su casa de Oxfordshire y en las instalaciones de mayor tamaño que posee en una antigua fábrica en el sur de Londres.

Siempre ha pintado –en algún punto ha llegado a describirse como un pintor que trabaja como escultor – y ve los óleos que hoy cuelgan en los muros como parte y sección de su trabajo escultural. “Hace muchos años hice obras con pigmentos, que usan un color dotado a la vez de una presencia física material y un algo más etéreo. Eso es en lo que realmente estoy interesado, en esta relación entre lo que está presente y lo que no.

“Si uno fuera –discúlpeme, voy a dar un salto aquí–, si fuera a adoptar una postura filosófica al respecto, podría decir que en el momento de vivir hay una conciencia de alguna muerte, de algo efímero más allá. Tal vez porque soy indio, pero quizás porque estoy interesado en Heidegger o por muchas cosas, esto es un constante punto de refe-rencia, tal vez de manera más abier-ta en estas pinturas que antes”.

Así es como Kapoor habla, con su voz profunda y cultivada, dejando fluir las palabras como si fuera a dar una conferencia, revisándose continuamente y atreviéndose a dar un salto para decir algo. Ríe mucho y habla como si siempre sonriera, aun cuando no esté de acuerdo con lo que se le dice.

No ocurre así cuando sugiero que tal vez estos óleos ricos y remoli-neantes, en rojos y morados profundos, templados a veces con golpes de amarillo ligero y malva, son productos del tiempo del Covid, cuando todo el mundo se ha visto forzado a enfrentar la mortalidad día con día. Parecen paisajes, pero también como el interior de cuerpos, de algo traído desde el fondo.

lustración pandémica

Me resisto un poco a la ilustración pandémica , contesta, benigno pero firme. Desconfío del comentario cotidiano. En general, siento que no conduce a hacer buen arte. Si bien siento una enorme y apasionada rabia política, no creo que sea función del arte servir de propaganda en cualquier sentido. Tal vez es tarea de los artistas, pero no del arte. Por otro lado, uno nunca es del todo independiente de lo que ocurre en el mundo. Está allí. De alguna manera va a entrar en escena.