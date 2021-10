S

iempre, pero con más razón hoy que se discute en el Congreso una ley, la de energía eléctrica, que tendrá efectos relacionados con la soberanía nacional, es necesario recordar a los diputados, que son representantes de la nación, de la nación mexicana. Nación es un concepto de la sociología. Significa un pueblo que vive en comunidad y que comparte historia, convicciones, creencias, pautas de comportamiento y más que nada un futuro común.

El artículo 51 de la Constitución no da lugar a dudas, dispone con claridad meridiana lo siguiente: La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada tres años . A quién representan los integrantes de la Cámara de Diputados, sean de mayoría relativa o de representación proporcional, queda claro en este precepto; son representantes de la nación y debe aclararse que en el texto de este código político se usa la palabra nación, muchas veces, como sinónimo de Estado y si bien, ambas realidades tienen al pueblo como su causa material, difieren en cuanto a su causa formal, el Estado es un pueblo organizado jurídica y políticamente; la nación es un pueblo que comparte una cultura.

No se trata de palabras para discursos o proclamas. Es un principio básico de nuestra convivencia. Nación es una comunidad viva que perdura en el tiempo, formada por personas, pero que trasciende a las personas; el poeta tabasqueño Gurría Urgell, en un poema memorable escrito cuando militaba en el PAN de antaño, se refiere a esta idea con elegancia y profundidad; dice: El hombre es patria que pasa, la patria es hombre inmortal . Ahora, los contemporáneos jóvenes o viejos hombres o mujeres mexicanos, constituimos la patria, pero todos un día moriremos y sin embargo la patria seguirá adelante.

Si los legisladores y en general, quienes participamos en política en el país, interiorizamos y entendemos plenamente el texto constitucional leamos o no a Gurría Urgell o a López Velarde o a Díaz Mirón, a la hora de asumir una decisión política, debiéramos tomar en cuenta por encima de cualquier otro el interés el de la nación. Respecto de los diputados existe la escueta determinación del constituyente, ellos representan a la nación no a su partido, ni a su distrito, menos a su gobernador, como algunos creen y era la costumbre; tampoco a su sector ni a su gremio, a la nación que es la que nos formó, comunidad a la que pertenecen y que continuará cuando ellos ya no estén.