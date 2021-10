Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 11 de octubre de 2021

Debido a las políticas de austeridad del actual gobierno, la Secretaría de Bienestar suspenderá los despidos y contrataciones de los Servidores de la Nación, excepto en los casos en que haya alguna irregularidad que lo justifique, de acuerdo con el coordinador de la Unidad de Delegaciones de dicha dependencia, Óscar Navarro Gárate.

Mediante un oficio interno fechado el 27 de septiembre y dirigido a los delegados de programas para el desarrollo –del cual La Jornada obtuvo una copia–, el funcionario informó que se suspenden los movimientos de altas y bajas del personal de enlace de prestación de servicios a la nación .

En el documento, Navarro Gárate puntualizó que dicha orden se aplicará a menos de que algún despido o contratación tenga que llevarse a cabo por cuestiones excepcionales, a consideración del suscrito y que se encuentren plenamente justificadas .

Lo anterior, de acuerdo con el documento signado por él, se realiza para efecto de dar cumplimiento al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal , en particular en lo que se refiere al numeral I de dicho oficio, el cual ordena: No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal .