Víctor Ballinas, Carlos García y Redacción

Reportero y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de octubre de 2021, p. 4

Integrantes de Morena y el PAN en el Senado coincidieron, en entrevistas por separado, que “es indignante, ofensiva y de vergüenza, la presencia del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin –procesado y confeso por delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita– en un restaurante de lujo”, mientras otros mexicanos que han delinquido se encuentran presos por no contar con recursos.

Por su parte, el empresario y ex funcionario federal Simón Levy aseguró en su cuenta de Twitter que las fotografías que le tomaron a Lozoya son reales y estaba acompañado por guardaespaldas armados que estaban cuidándolo .

Julio Menchaca, morenista y presidente de la Comisión de Justicia de la cámara alta, sostuvo en entrevista: Es vergonzosa y de pena la imagen de Lozoya departiendo en un restaurante exclusivo de Las Lomas, porque es un personaje acusado de corrupción, que ha aceptado que formó parte de esa red de corrupción de los gobiernos neoliberales, y se da esa clase de vida .

El legislador morenista subrayó que, sin ser juez, indignan este tipo de personajes que se benefician de las prerrogativas que la ley les da. Morena está combatiendo a los corruptos y da vergüenza que esos ex funcionarios se beneficien de las consideraciones que la ley les ofrece como testigos protegidos. Los mexicanos demandan justicia en este y todos los casos de corrupción .