se domingo, como era usual, comíamos pantagruélicamente en casa mi familia y otra, peninsular/ hispánica, conformada por un viejo gruñón enajenadamente fumador, pero hacedor de mágicos brebajes (él me enseñó a preparar increíbles Manhattan con ron barato para no gastar en un buen y caro bourbon); su esposa, vestida este día y siempre, como si en vez de ir al súper fuera a un sarao en el Palacio de la Zarzuela, y el hijo de ambos: José Luis. Yo aportaba la munición de boca y madre e hijo se encargaban de transformarlos en exquisitas viandas que los domingos nos dedicábamos a yantar a chirla come (anticuada locución verbal que se traduce como juntarse a comer y hablar con desahogo y libertad).

En esos menesteres estábamos cuando el timbre comenzó a repiquetear imparable. Apenas quité el pasador, un pintor español avecindado en mi barrio entró hasta el comedor y, sin más, se sirvió unas copas. Los presentes lo miraban desconcertados hasta que lo presenté: el señor es un paisano de ustedes. Este personaje comenzaba a hacer la América como retratista de las esposas de importantes políticos entonces en el candelero. El pintor inició un abrumador soliloquio (monólogo para sí mismo), tratando de explicarse por qué el altercado que recién había tenido con su mujer lo había llevado a ese grado de paroxismo. Cuando necesariamente tuvo que tomar aire, el viejo Peral le interrumpió: “Me queda claro que usted es español, yo en cambio soy… no recuerdo si dijo vasco o catalán. (Josetxo siempre exigía ser considerado vasco y el honorabilísimo periodista, fundador del Partido Comunista Mexicano, don Rosendo Gómez Lorenzo, se ofendía cuando se le presentaba como español en lugar de canario).