el desentendimiento de la Iniciativa Mérida los gobiernos de México y Estados Unidos pasaron a un nuevo acuerdo, que lleva un título simbólico: Entendimiento Bicentenario . ¿Qué cambia? El canciller Marcelo Ebrard explica que la primera diferencia sustantiva es que la Iniciativa Mérida estaba, desde el punto de vista de México, “concentrada en la tesis de que había que capturar a los capos de los cárteles y con eso era suficiente, éso era en esencia, era decirle a Estados Unidos: por favor, mándame unos helicópteros, mándame equipo, dame tu asistencia para que yo pueda capturar a los capos y con eso resuelvo el problema. En esencia es lo que México pensaba en esa época”. Agrega el canciller: Hoy en día, lo que hay es una estrategia común que es más compleja que eso, ya vimos que no va a ser suficiente si sólo capturamos a unos capos, tenemos que preocuparnos por que no aumenten las adicciones, los jóvenes deberían tener oportunidades de trabajo porque, si no, es fácil que los reclute la delincuencia; tenemos que cuidar que no prolifere el consumo de drogas más baratas que hoy están creciendo mucho en Estados Unidos y aquí, en los dos países . El secretario de Estado, Antony Blinken, viajó el fin de semana a México, al frente de una delegación que, en conversaciones que encabezó el presidente López Obrador, logró ese entendimiento. Hubo mucho trabajo previo del canciller Ebrard. En pocos días, las versiones presentadas por los medios de comunicación usuales sobre el enfriamiento de las relaciones entre los presidentes Biden y López Obrador han sufrido dos reveses: uno, fue el videomensaje, muy personal por cierto, que envío el numero uno de la Casa Blanca a México con motivo del Bicentenario de la Independencia y ahora este acuerdo que remplaza a la Iniciativa Mérida, que creó muchos malos entendidos y fue poco eficaz, excepto para los traficantes de armas.

Bajo el agua