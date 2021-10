Opina que la reforma eléctrica revertirá el neoliberalismo

a marca social, económica y política indeleble en la historia siempre tiene que impactar, para bien o para mal, en la estructura del Estado. Por eso la gran relevancia de la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que significa la reversión del bestial daño del régimen prianista neoliberal de cuatro décadas. Es nuestro turno.

Es necesario recordar que esta iniciativa no es la original de este gobierno, sino producto del rechazo en serie del mafioso Poder Judicial a una serie de iniciativas menores, es decir, no hay mal que por bien no venga. Esto es una oportunidad que nos obliga como sociedad a exigir y obligar a todas las reformas, seguridad social, recuperar todas las empresas públicas, incluyendo la educación y la salud. Lo anterior por varias vías: una presencia real y objetiva a través de un parlamento social paralelo que ejerza presión a todos los partidos, sin excepción, y la convocatoria desde el científico político hasta la gran mayoría. Esto sólo es posible en la recuperación del movimiento social. La reforma eléctrica puede ser la punta de lanza para revertir el daño neoliberal y sacudirnos el pasmo.

Ismael Cano Moreno

Sobre trabajo en casa de profesores de la UNAM

En relación con las declaraciones del presidente López Obrador sobre el regreso a clases en las instituciones de educación superior (La Jornada, 8 de octubre de 2021, página 4), estamos de acuerdo en que existen mafias que dominan la vida académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, las cuales hacen uso discrecional del presupuesto; que hay falta de transparencia en la asignación de plazas, sobre todo en aquellas de profesores de carrera, así como la existencia de un diferencial salarial muy amplio entre estos últimos y los profesores de asignatura (que somos la mayoría del personal académico).

Estamos conscientes de que es fundamental realizar una transformación a fondo de la UNAM, pero estamos en total desacuerdo con la opinión de que nos encontramos cómodamente recibiendo nuestro salario en casa por las siguientes razones:

1. En realidad se trabaja más en línea.

2. Existe, en muchos casos, sobrecarga de trabajo; se atienden grupos de 50 alumnos o más.

3. La UNAM ha incumplido, como patrón, las obligaciones que señala el capítulo 12 Bis, artículo 330e de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo.

Muchos maestros paramos actividades por la falta de pago a profesores de asignatura y ayudantes de profesor. Este hecho dio origen al movimiento conocido como #UNAMNOPAGA.