Si a las mencionadas situaciones europeas se agrega la reciente crisis eléctrica que padeció Texas, o el desastre eléctrico causado por el extinto consorcio Enron en California a fines del siglo pasado, resulta inevitable concluir que la privatización del sector energético es casi una garantía de catástrofe.

Y es que, a contrapelo de lo que afirma el dogma neoliberal, el transferir bienes y servicios públicos a manos de particulares no es ninguna garantía de eficiencia ni de probidad. El mencionado caso de Enron fue un ejemplo de corrupción corporativa que dio al traste con todo el sistema eléctrico californiano, y en días recientes se publicó en estas páginas un reportaje sobre la facilidad con la que funcionarios españoles de distintos partidos transitan del poder político a altos puestos ejecutivos en consorcios energéticos privados, en un fenómeno denominado puerta giratoria .

Lo grave de esta práctica –que, sin ser propiamente ilegal resulta profundamente inmoral– reside en que los políticos que participan en ella tienden necesariamente a beneficiar a sus empleadores, no a la sociedad a la que se deben.

Y para no ir más lejos, en nuestro país, altos cargos gubernamentales –empezando por el ex presidente Felipe Calderón y su ex secretaria de Energía, Georgina Kessel– transitaron sin escrúpulo del servicio público a los consejos de administración de firmas energéticas a las cuales habían beneficiado con largueza mientras se desempeñaron como gobernantes.

La conclusión inevitable es que debe ser irrenunciable la rectoría del Estado en sectores como el energético y que librarlo por completo a los vaivenes del mercado es una grave irresponsabilidad y una apuesta al desastre.