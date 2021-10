▲ Ejidatarios del municipio de Tetecala sembraron el sábado una planta de mariguana de un metro de altura en el centro de esa localidad del sur de Morelos, aun cuando no han recibido el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Foto Jair Cabrera Torres

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de octubre de 2021, p. 33

Tetecala, Mor., Con o sin permisos de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), Tetecala se convirtió ya en el primer pueblo cannábico de México y de América Latina , al iniciarse este fin de semana la siembra de mariguana en los patios de los campesinos de este municipio, aseguraron la ejidataria Rosa María Quiroz Sotelo, el abogado Andrés Saavedra, y Alejandro Vello Arellano, presidente de la Asociación Civil de Pueblos Unidos del Sur de Morelos.

Argumentaron que el proyecto de cultivo de cannabis es una oportunidad para recuperar el valor de sus tierras y mejorar la economía de esta localidad de 10 mil habitantes; la tierra es de quien la trabaja con sus manos, como decía el general Emiliano Zapata , así como de atraer turismo.

Este sábado, en la cabecera municipal, al surponiente del estado, los ejidatarios, con apoyo de ciudadanos de otras regiones del país con experiencia en la siembra de la hierba, comenzaron a plantar 400 semillas en patios, principalmente, y también pusieron una, de un metro de altura, en la jardinera ubicada junto a las letras que dan nombre a Tetecala, en el centro de la demarcación.

Se acaba de poner una planta de mariguana para que vean qué es el pueblo cannábico , subrayó Quiroz Sotelo; considera que la siembra de la hierba será para elaborar sobre todo medicamentos alternativos para aliviar dolores, pero también para alimentos y uso recreativo.