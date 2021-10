Un asunto que resalta la concesión de este premio en particular tiene que ver con la relación del conocimiento científico y las condiciones sociales concretas que prevalecen. Se trata de las maneras en las que se traslada ese conocimiento a las necesidades de previsión, prevención, atenuación y contención de los fenómenos climáticos en los que se advierte una repercusión directa del modo de organización social.

Esto puede expresarse con una referencia a los términos en que Robert Pirsig planteó el problema en su celebre libro Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta (de 1974). Ahí discute dos modos distintos de pensar y de conocer que denominó clásico y romántico.

El dilema se expresa en el hecho de que así resultan dos realidades, una relacionada con la explicación científica subyacente y la otra con la apariencia inmediata. El caso es que no se corresponden una con la otra, no encajan y no tienen mucho que ver entre ellas. No obstante, hay que considerar las formas subyacentes del universo, las leyes de la naturaleza que hacen posible facilitar las formas de trabajo, tratar las enfermedades y contener la pobreza, atender el deterioro ambiental y el cambio climático.

No es casual que Fedro, un personaje central de la novela de Pirsig, se dedicara a la retórica. Así que hay que abordar de qué manera el significado del Nobel de Física de este año se comunica con una audiencia más amplia; incluso aquella más consciente y proactiva políticamente en las cuestiones del cambio climático y sus consecuencias. Un encaje más afinado haría relevante en otra dimensión del problema el significado de los estudios premiados; abriría el paso a otro tipo de consecuencias.

El premio, además, ocurre en medio de una severa crisis energética en el mundo. Esta afecta las condiciones de la producción, la inversión, el comercio y la capacidad de gasto de la población. Expone, además, los conflictos en la arena política.

La transición energética está resultando un proceso altamente conflictivo que exhibe las condiciones de la gestión de las empresas de energía, el funcionamiento de los mercados (electricidad, petróleo, gas) y las medidas de política pública. Los retrasos y fricciones en la consolidación de un transito energético sustentable en términos de infraestructura, tecnología y economía seguirán impactando negativamente el medio ambiente y extremando el cambio climático.