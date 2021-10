El encuentro había respondido a lo prometido por sus técnicos: España tejía con el balón y Francia aguardaba su momento para dar el golpe. Pudo llegar pronto, cuando, tras un robo, Paul Pogba filtró un pase a Karim Benzema, quien no fue capaz de doblar a Unai Simón.

Francia no había tirado a puerta en la primera mitad y después del descanso no hubo revuelta. Cuando tenía el balón no sabía qué hacer con él, pero de repente los españoles aprovecharon un descuido para cambiar el partido.

Theo Hernández se topó con el larguero y en el rechace Sergio Busquets puso un balón largo para Oyarzabal, quien superó a la defensa de Francia para llegar a las redes con un tiro cruzado.

Apenas unos minutos después, Francia respondió. Paul Pogba mandó un pase largo para Karim Benzema, quien resolvió con un tiro a la escuadra desde el pico del área.

España entró en un bache, cometiendo errores que no supo aprovechar Mbappé, primero con un globo demasiado alto y a continuación con un disparo centrado, pero en la tercera ocasión acertó, aunque no se salvó de la controversia.

Mbappé recibió un pase de Theo, pero Eric García intentó cortar la pelota lanzándose al suelo y el árbitro interpretó que era una nueva jugada. En medio de la confusión, el delantero del PSG no perdonó en el mano a mano con Unai Simón.

España protestó que Mbappé estaba fuera de juego cuando recibió el balón, pero el análisis del VAR determinó que un ligero toque del defensa Eric García había habilitado al delantero francés.

Francia tuvo que agradecer al portero Hugo Lloris dos atajadas en los últimos minutos, y los Blues se aferraron a la victoria ante la intensa presión española.