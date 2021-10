A

sí como Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez compusieron una canción a las cactáceas mexicanas y la doctora Holley entregó a su estudio la vida entera, Alberto Pulido Aranda, hijo de un doctor en filosofía de la UNAM, es quien ahora las protege con su vida y su sabiduría. México tiene el primer lugar por diversidad de cactáceas en el mundo, el segundo lugar lo detenta Brasil. Las cactáceas pertenecen al continente americano, no las hay en ningún otro lado del mundo. Son mexicanas, norteamericanas, canadienses, en Canadá hay poquitas, hasta llegar a Tierra del Fuego, por la cordillera de Los Andes, que es muy rica en cactáceas, pero aun así, México es el primer lugar en diversidad .

El gran conocedor, se considera a sí mismo cactólogo o cactófilo, botánico y explorador, ya que ha descubierto nuevas especies y pertenece a la Sociedad Mexicana de Cactología, agrupación botánica de las más antiguas del país, fundada en 1951 por la primera bióloga mexicana Helia Bravo Hollis, quien murió un día antes, a los 100 años, de que los cactólogos y botánicos mexicanos y extranjeros le rindieran un homenaje por su centenario.

Otro católogo, Hernando Sánchez Mejorada, el par de Helia Bravo, fue quien le ayudó a escribir sus tres tomos de Las cactáceas de México, su obra cumbre, y más bien estudia las plantas crasuláceas mexicanas, crasu de grueso. Es el especialista número uno en crasuláceas. Cuenta ahora entre 103 o 104 años. Vive en Azcapotzalco rodeado de sus plantas. A sus visitantes les explica el origen de cada una y señala una mesa al decir: Pueden llevarse las que quieran de esta mesa, pero ninguna de la otra, porque esas son mías .

El oftalmólogo Jorge Meyrán es otro cactófilo apasionado. Fundador de la Sociedad Mexicana, en la que la mayoría de sus afiliados son extranjeros porque les interesan más las cactáceas mexicanas que a los propios mexicanos.

–¿Las cactáceas se tateman al sol sin que nadie las tome en cuenta?

–Exacto, falta difusión. Pocos saben que México es el primer país en el mundo con diversidad de cactus en su territorio, el primer lugar; le estoy hablando de entre unas 760 y 890 más especies. ¿Por qué esa gran diferencia? Porque los botánicos muchas veces discrepan entre sí: “Esta no es especie, sino subespecie. No, no es subespecie, es variedad de una misma planta…”

–¿Hay mucho interés por ellas?

–Pocos mexicanos se ocupan de nuestra riqueza botánica... Nuestro país es muy generoso no sólo en cactáceas, pues ocupa el quinto lugar como país megadiverso del mundo, con 10 por ciento de todas las plantas y animales del planeta tierra. La doctora Helia Bravo hizo escuela y ahora contamos con científicos; botánicos que fueron sus alumnos, seguidores y afiliados a la Sociedad Mexicana de Cactología. Por ejemplo, César Arias es uno de los grandes taxónomos de cactáceas, sabe perfectamente bien que esta planta es esto y aquella, lo otro y experimenta con aparatos modernos que estudian tejidos.

–¿El hecho de que estas plantas sean alucinógenas sigue atrayendo a los jóvenes?