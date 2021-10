S

in consumo no hay reproducción sostenible de la economía; dicho en un lenguaje menos arcano: sin consumo no hay desarrollo. No en un país del tamaño de México y con el peso y la diversificación alcanzada en sus actividades y producciones. De eso deberíamos estar todos convencidos, pero la verdad manifiesta es que no. El consumo depende del ingreso que en gran medida proviene del trabajo asalariado, pero también del que se realiza en un cúmulo muy variado de actividades que tienen una traducción económica y monetaria más o menos directa e inmediata. Nuestra economía es ya, esperemos que sin mayores recesiones ni regresiones, una monetaria y diversificada, descentralizada y con un peso significativo de la producción industrial que desde hace un par de décadas se ha bifurcado entre el mercado interno y el de exportación.

Tal es el cuadro maestro del cual surgen las coordenadas de nuestra economía política, así como sus tendencias y morfología. Su estructura de clases y de relaciones y, desde luego, sus configuraciones de poder político, económico, cultural y territorial. Economía de empresa privada, pero que no puede caminar sin la ayuda y guía de la mano visible de la política y del Estado.

No podemos decir, a partir de nuestra experiencia como sociedad plural y descentralizada, que hayamos aprehendido las composiciones profundas donde subyace la dinámica básica de la sociedad y de su economía. Más bien, nos hemos conformado con un grado mínimo de la nueva libertad alcanzada y hemos dado por superado lo que debería ser el depositario de experiencias y capacidades desde el cual enfrentar nuestras carencias y enriquecer nuestras pretensiones culturales e intelectuales.

El desconocimiento de los términos primordiales de nuestra evolución política y social ha derivado en negaciones militantes de lo logrado en los campos político y económico. Se considera que todo se ha malogrado y desde ese mirador se decreta la necesidad y urgencia de refundarlo todo.

Un contraste con lo realmente hecho, como el que aquí se sugiere, es indispensable para darle sustento y lustre a nuestro debate, que una y otra vez se soslaya, y es motivo de preocupación para muchos analistas y observadores. No tantos como se necesitan, pero es documentable que en los medios y en la academia se gesta un sentimiento progresista que plantea la conveniencia de pasar revista razonada y sensata a lo construido para precisar lo que debemos conservar y poder dar un mínimo sostén a lo que ahora se proyecta para el futuro.