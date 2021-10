Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 10 de octubre de 2021, p. 11

María Esther Montero y Gregorio Cano fallecieron sin poder encontrar a su hijo Paolo, efectivo de la Secretaría de Marina (Semar) víctima de desaparición forzada en 2010, y dejaron inconcluso el litigio contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que desde 2018 se ha negado a cumplir con la reparación del daño, como lo estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 37/2018 tras acreditar diversas violaciones a garantías.

El padre y la madre de Paolo sucumbieron luchando por encontrar la verdad y la justicia que nunca llegaron. El señor Gregorio murió en 2019 y la señora María Esther hace apenas dos meses, señaló Itzel Hernández Romero, abogada de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. En este contexto, dijo, recientemente el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó la sentencia de amparo indirecto 896/2020, emitida por el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que ordena a la CEAV reparar de manera integral el daño a las víctimas indirectas.