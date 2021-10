Así, es más probable bajo esa consideración que los varones presenten trastornos de conducta antisocial, y lo mismo pasa con la depresión, por lo que quizás necesitamos revisitar nuestros criterios , porque tal vez hay una sobrestimación de la depresión, ansiedad y estrés en mujeres, con base en estos criterios, y una subestimación en varones. Si en mi instrumento aparece que lloro con frecuencia, sabemos que una prerrogativa de la masculinidad es que los hombres no lloran .

Si hacemos una revisión, bajo sospecha feminista del DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), que es un texto, una biblia entre quienes trabajamos en la salud mental, hay una coincidencia no gratuita entre los indicadores que se utilizan para dar cuenta de un trastorno e identificarlo y las características que, de acuerdo con los estereotipos de género, se espera desarrollen hombres y mujeres .

En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, destacó la fragmentación que se genera en la vida de muchas mujeres, y que supone una tensión constante y permanente ante la expectativa de cumplir en el escenario familiar, de la crianza, en el hogar, y por otra parte en el trabajo remunerado .

Aseveró que ello genera malestares por estar a cargo de los hijos la mayor parte del tiempo, lo cual origina culpa, pero también la produce no estar a cargo de los hijos o no estar al pendiente de ellos .

También genera enojo en las mujeres tener que hacer las labores del hogar todo el tiempo”. Muchos especialistas minimizan lo que genera la sobrecarga de trabajo doméstico y familiar, e incluso llegan a recomendar relajarse o tomar tés.

La salud mental no se resuelve con un tecito , tampoco resulta eso de relájese, no pasa nada si no lavas los trastes hoy; lo que pasa es que sólo se acumulará , criticó.