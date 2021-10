No a la invasión de la casa de las personas adultas mayores Xicoténcatl, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con el artículo 28, dichas áreas (industria del petróleo y eléctrica) no se consideraban monopolios jurídicamente. El artículo 27 precisaba tales disposiciones y advertía que en estas materias no se otorgarían concesiones. Todo el espíritu jurídico protector de nuestra soberanía energética que contenían estas leyes fue borrado de un plumazo con la contrarreforma de diciembre de 2013. Con la nueva iniciativa de reforma presidencial renace la esperanza de recuperarla.

Enrique Rivera Siqueiros

Agradece transmisión de las mañaneras en Michoacán

¡Bienvenida la transmisión de las mañaneras por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. De esta forma, la población rural podrá estar bien informada de lo que está realizando el gobierno federal, de lo contrario sólo conocería lo que dicen las grandes cadenas y medios privados. Aprovecho para insistir en mi propuesta para que transmitan por radio a nivel nacional las mañaneras; será muy útil para la población conocer de manera directa las actividades presidenciales. Una sociedad bien informada tendrá una visión más objetiva y crítica de la realidad.

José Antonio Guillen V.

Reclama su pensión

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México: en abril de 2014 la Secretaría de Trabajo emitió un laudo condenando al IMSS a pagar una diferencia por la pensión de cesantía en edad avanzada que disfrutaba desde 1996. El IMSS arbitrariamente suspendió la pensión y paga sólo la diferencia a que fue condenado.

Esta irregularidad fue avalada, contraviniendo su propio laudo, por las autoridades laborales y por el Consejo de la Judicatura Federal.

Acudo a usted, confiando en su naturaleza humanista. Me ha sido imposible revertir esta arbitrariedad, increíble de tan obvia, después de haber agotado las vías al alcance de un ciudadano común. Sin su ayuda señor Presidente no creo lograr que el IMSS pague lo que en justicia me corresponde: pensión más diferencia, en lugar de únicamente la diferencia.

Álvaro Carlos Aldama y Luebbert