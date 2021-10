Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de octubre de 2021, p. 22

Acámbaro, Gto., El ex director de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acámbaro Juan Antonio Santillán, fue detenido por presuntos vínculos con el grupo delictivo Santa Rosa de Lima, la madrugada del sábado. La Fiscalía del estado encabezó un operativo en varios municipios, entre ellos el de Acámbaro. Al cierre de esta edición había más de 20 detenidos. El ex jefe policiaco, quien dejó el cargo hace tres meses, es investigado por participar en varios homicidios perpetrados por este grupo criminal. Con el apoyo de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado han sido cateados varios inmuebles donde aseguraron armas de fuego. Hasta las 20 horas de ayer continuaba la movilización. La fiscalía no había emitido información sobre los arrestos y las redadas.