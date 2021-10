Todo estaba listo para montar esta exposición en marzo de 2019, concertada a raíz de su primera visita a Nueva York. Manjarrrez cuenta esta experiencia: “Hace como dos años vine a esta ciudad, traía cinco lienzos como carta de presentación. Llegué para conocer los museos y otros lugares, pero traje esos cuadros para ver si podía hacer algo aquí. Y conocí personas muy interesantes que les gusta el arte y que trabajan con muchos artistas y sobre todo con gente latina. Llegué a Harlem porque una amiga me recomendó con un músico de Artspace que es una residencia artística donde hay creadores de diferentes disciplinas como danza, teatro, pintura, escultura; quienes están allí pagan muy poquito y se dedican a crear. Artspace es un edificio de nueve pisos; tiene dos galerías, un teatro y mucha luz en el corazón de Harlem, en la calle 109. Contacté a la directora y le gustó mi trabajo ‘está muy padre’, tanto que me propuso hacer un mural en la parte de enfrente en la avenida 3. Ahora estamos viendo esto. Iba a exponer el año pasado; pero se retraso por la pandemia; ahora programamos la exhibición para octubre, que es también el mes en el que vine hace dos años cuando traje sólo cinco cuadros y ahora llegué con cinco más”.

▲ Ilustración del músico inglés Sid Vicious, considerado una de las figuras más importantes de la primera ola del punk de la década de 1970. Foto Javier Flores Manjarrez

Un cristo muy a su estilo

Sobre su pintura inspirada en Cristo, Jorge Flores Manjarrez se extiende: “la hice muy a mi estilo. No soy muy religioso, pero esta figura se me hace como un reto para cualquier pintor; realizar un cristo después de tantos que hay hechos por artistas geniales y, elaborar uno, con todo lo que representa, –no hablo de lo religioso– sino de la figura ensangrentada, crucificada, pues... Y a Cristo lo relaciono con una frase de Francis Bacon quien decía que había que hacer imágenes que recogieran toda la violencia y toda la hermosura y dejarlas en una sola. Entonces, ver a Cristo, es muy violento y a la vez, hermoso porque tiene un semblante muy atractivo, es una imagen que te abraza, que da piedad y da fe. Entonces, lo hice con esas características y, aparte, le puse los elementos Tierra, Fuego y Agua. Este lo voy a donar aquí, a la iglesia que está en Harlem. Le dije al padre, quien la vez pasada me invitó a exponer allí –tiene una galería muy bonita– ‘te voy a traer un Cristo más moderno, uno sin cruz y con la sangre flotando con un fondo de nubes, congelada en el aire. No es tan religioso, es más como un trabajo creativo”, acota el ilustrador.

Poker Face Manjarrez Paintings galería El Barrio’s Artspace PS 109. 215 East 99 Th Street 8 Between 2nd & 3RD Aves New York 10019