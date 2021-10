Atlas buscó opciones para llegar al área, sin embargo sufrió para superar la mediacancha. Cerca del descanso, Marcia García recibió el balón frente al arco y tras una media vuelta disparó, pero el esférico se fue por arriba del travesaño.

Cuando el duelo parecía liquidado, las tapatías tuvieron la recompensa. En una serie de pases dentro del área, Fernanda Limón rescató el esférico y sentenció a quemarropa para conseguir la victoria al 90+5.

La polémica llegó al término del partido, cuando el técnico de Necaxa, Jesús Palacios, denunció insultos por parte de la abanderada Mayra Mora. “La asistente número uno le dijo a una de mis futbolistas: ‘juega, payasita’, no son formas para llevar un partido. Yo no puedo pasarlo por alto, se tiene que sentar un precedente, porque no le hace nada bien a la Liga”.

En tanto, Cruz Azul no encontró claridad en el ataque y se llevó un empate 0-0 con León en las instalaciones de La Noria. El resultado sirvió de poco a ambos al dejar a las celestes en el octavo lugar con 15 puntos, mientras las esmeraldas están en el puesto 15 con diez unidades.