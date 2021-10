Erendira Palma Hernández

Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, sostuvo que el estadio Azteca no ha dejado de ser la fortaleza del Tricolor y para confirmarlo deben salir hoy ante Honduras a tomar la iniciativa en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

No me consta que hayamos dejado de ser fuertes de local. Jugamos de igual a igual contra Canadá, y aunque nos superó por momentos, mejoramos en el segundo tiempo pero no encontramos nuestra mejor versión. La aspiración es no perder esa fortaleza , dijo en conferencia de prensa.

En el duelo del jueves ante Canadá, el Tricolor dejó dudas al desaprovechar la ventaja y terminar con un empate 1-1. El resultado incluso provocó que los mexicanos fueran desplazados al segundo puesto de la eliminatoria mundialista.

Todos los mensajes que puede dar el equipo en un momento determinante como las eliminatorias son contraproducentes. El plantel debe mostrar complejidad, no alentar al rival para tener un partido de tú a tú, sobre todo cuando jugamos de local , señaló Martino.

El timonel reconoció que la estrategia de los canadienses lo llevó a retroceder en el juego, tal co-mo reprochó al término del encuentro Hirving Lozano. No obstante, aseveró que ante Honduras deben mantenerse firmes para imponer su estilo en la cancha. Fundamentalmente debemos hacer dos cosas; elaborar un mejor juego, porque ante Canadá no tuvimos buena elaboración, y presionar mucho mejor , apuntó.

Nosotros nunca preparamos un partido tratando de ceder la iniciativa al rival, intentaremos ser los que propongamos el juego y el rumbo del encuentro, también hay un rival y tiene fortalezas , agregó.