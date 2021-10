Le encanta dibujar sobre la pantalla del iPad, que le libera de pintar de forma tradicional, explica. Es una técnica nueva. No creo que haya mucha gente que la utilice .

Estábamos en un lugar aislado y trabajé cada día porque no había visitantes. Los visitantes me importunan , confiesa. Todos los esbozos preparativos fueron hechos con un iPad, su herramienta preferida desde hace años. Ya dejé la fotografía , explicó. Todo el mundo es fotógrafo. Todos tienen un teléfono móvil en su bolsillo. La fotografía se ha vuelto muy aburrida .

Cuando se produjo el confinamiento no me importó en absoluto , explicó Hockney, vestido con un vistoso traje a cuadros, gorra calada y sus conocidas gafas de pasta, esta vez de color amarillo.

Me encanta mirar , indicó el pintor de 84 años a la Afp.

No pueden cancelar la primavera

Los colores vivos de la campiña normanda son un motivo de inspiración pero también de reposo para Hockney, que se mudó a Francia en 2019, tras tres años de frenesí en Londres, justo después de haber terminado un vitral para la reina Isabel II, en la abadía de Westminster .

El primer día en Normandía fue dedicado a la contemplación de una maravillosa puesta de sol en el estuario del Sena. Teníamos la claridad de Van Gogh , dice.

Cuando llegó la primavera a Normandía, Hockney se dedicó primero a reproducir en detalle las flores, los brotes incipientes de la extensa variedad de árboles frutales.

Cancelaron los Juegos Olímpicos, pero no pueden cancelar la primavera , expresó con malicia.

Luego llegó el verano, con sus manzanas centelleantes al Sol. Era el momento de alejarse, de tomar distancia del paisaje.

El otoño tomó su turno, la caída de las hojas, y por fin, el invierno, con un poco de nieve , que el pintor esperaba.

Esa nieve ansiada cayó, finalmente, en enero de este año. Ese día la luz no llegó antes de las 8:30; hacia las 9:15 me dije que me iba a quedar en la cama, pero de repente se puso a nevar. Creó que capturé ese instante. Duró 35 minutos aproximadamente. Por la tarde, todo se había fundido.

Es una obra de 360 grados en torno a su casa, explica Cécile Debray, directora del museo.