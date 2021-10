Mireya Cuéllar

Domingo 10 de octubre de 2021

Si en el proceso de revisión del pasado, “(Hernán) Cortés se vuelve un tema de análisis, México va a ganar mucho en el conocimiento de su historia. Estoy a favor de lanzar líneas de investigación porque entre los científicos sociales van a salir documentos inéditos… pero hay que transformar a Cortés, sacarlo del espacio político”, expone el historiador Christian Duverger, autor de Crónica de la eternidad.

¿Quién escribió la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España?, la respuesta del también arqueólogo francés lo colocó hace ocho años en el centro de un amplio debate. La manera en que ningunea a Bernal Díaz del Castillo, ese capitán que nos narró durante siglos los detalles de la llegada de Cortés, provocó lo que hoy define como respuestas epidérmicas , comentarios sobre el comentario , pero no recibí alguna observación sobre los documentos usados para sostener la tesis de que a Cortés, además de muchas otras cosas, le gustaba escribir.

De paso por Baja California, donde habló de las razones que tuvo el conquistador español para explorar el Pacífico y llegar hasta la península, Duverger platicó con La Jornada Baja California sobre sus libros consagrados a la figura del héroe , – a quien considera el padre fundador de México–; sus tesis sobre la Malinche y el contexto del pasaje que conocemos como la Conquista de México, y sobre el cual planea una revisión documentada, no política.

Sostiene que le gusta que el tema tome relevancia, que se profundice en el estudio y análisis de esa época – no necesito ser el único que toque el asunto –, porque es “un tópico de investigación, hay que transformar a Cortés, sacarlo del tema político y sea un asunto de planteamiento científico; lo que significa buscar documentos y analizarlos según la sensibilidad del experto, pero con perspectiva científica.

“Los políticos hacen política, pero los historiadores investigan, trabajan sobre documentos; a mí no me importa tanto el uso político de la figura de Cortés, me interesa apegarme a los datos. Y no recibí ni una observación sobre un problema de identificación de documentos. Todo mi trabajo se apoya en documentos. Puedo recibir observaciones políticas, pero del mundo científico no recibí una sola (cuando sostuvo que es Cortés, y no Bernal, fue quien escribió la Historia verdadera…) Lo que recibí fue una reacción epidérmica, me siento muy tranquilo con todo lo que presenté.”

Sobre Cortés, “no hay que ir a la discusión de la discusión, sino a los archivos, a la Biblioteca de Viena, donde hay muchos documentos porque un hermano de Carlos V (rey de España), era el archiduque. Mi deseo es desarrollar líneas de investigación, hay que entender los siglos de cultura prehispánica, el contexto de guerra civil en España, el elemento de que Cortés no sólo era un hombre de armas, sino también un escritor; escribe no para imponer una visión, le gusta escribir, es un placer para él, pero lo tiene prohibido por el rey .