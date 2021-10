E

l entusiasmo por conmemorar que el comienzo de la dominación española en México cumple 500 años ha dado lugar a la aparición de muchos comentarios, algunos muy agresivos contra los peninsulares, y otros procurando suavizarlos. Lo que no ha dado señales de vida en público, al menos hasta donde lo puedo percibir desde mi rincón provinciano, es el orgullo hispano que comparten destacados miembros de la élite criolla y clerical, que hasta hace poco proclamaban públicamente la inferioridad de los aborígenes americanos y, por tanto, la conveniencia de apreciar y celebrar el enorme valor civilizatorio y cristianizador de conquistadores y colonizadores, tan cacareado antaño.

No obstante, no cantemos victoria: en este sentido, no faltan expresiones abiertas, veladas y francas, en ámbitos privados, que se solidarizan con los españolistas seguidores de esa bazofia española llamada Vox.

Pero, en términos generales, al parecer, podemos pensar que estamos iniciando una época en la que tenemos muestras de que se ha acrecentado el deseo de respetar mucho más lo mismo a los indígenas de antaño que a los de hogaño. Hace ya tres décadas largas que apareció el famoso y extraordinario libro titulado México profundo, de aquel gran antropólogo que se llamó Guillermo Bonfil Batalla, quien hizo planteamientos muy serios y sólidos en este sentido, mas, a pesar de ello, la aplicación de los criterios de equidad a las relaciones con la sobrevivencia de los pueblos originales no ha avanzado gran cosa. Ojalá la retórica desatada ahora sirva para algo.

Todo lo que se dice desprende un tufillo a quienes tenemos un concepto de país que no se concentra exclusivamente en lo acontecido en el valle de México y su inmediato entorno. En lo que fue Nueva Galicia y Nueva Vizcaya, la resistencia indígena sobrepasó todo lo imaginable en Tenochtitlan y sus alrededores.