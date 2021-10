S

i nuestra cultura fuera una novela policiaca podríamos ver cómo el personaje central pasó de ser el detective, al asesino y, finalmente, a la víctima. El inspector representó la habilidad de la autoridad racional para ir relacionando huellas, pistas, testimonios, y desentrañar el enigma. El asesino, la transgresión pero, sobre todo, sus motivos. La víctima, por su parte, gritó pero nadie atinó a escucharla y su historia es, en esencia, la ineptitud de la autoridad y los deseos de vengarse. La confianza científica en Sherlock Holmes dio paso a la fascinación sicológica por el asesino serial y, a su vez, a la indignación política por los agraviados.

Uso esta ficción policiaca para tratar de pensar cómo la politización obligada de la derecha es, en principio, la insistencia en ocupar un inmerecido lugar de víctimas. Si por ellos fuera, el gobierno de la 4T los ha perseguido por ser opositores, medios de comunicación, intelectuales, científicos; no por sus desvíos de fondos o alquiler de conciencias, sino por lo que son. En su intento por esquivar la autocrítica, han trivializado la persecución política y han puesto todas las violencias en el mismo nivel. Decir que un medio de comunicación mintió, lo toman como un atentado a la libre expresión; que se investigue la turbiedad de un fideicomiso dedicado a la ciencia, un asedio a los académicos; que se reduzcan los gastos suntuarios de los institutos autónomos, una agresión contra la democracia. Aunque no les ha funcionado, su método es tomar la parte por el todo y tratar de constituirse en un grupo perseguido, trivializando toda una historia nacional de verdaderos agraviados. En su nuevo lugar, acusan al otro de polarizar –que no es más que poner en el espacio público a las partes de un conflicto– y de esparcir el odio.