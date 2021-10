Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 9 de octubre de 2021, p. 13

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reiteró que no persigue científicos , por el contrario los apoya y defiende su libertad de cátedra, de investigación, de expresión y respeta las diversas corrientes de pensamiento .

En un video difundido en redes sociales, luego de las comparecencias de ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT) en la Fiscalía General de la República, puntualizó que el proceso jurídico no está dirigido a científicos en su calidad de científicos, se trata de ex funcionarios públicos y de miembros de esta asociación civil que manejaban recursos del erario .

Aseguró que el Conacyt financiaba proyectos de investigación y comunicación al FCCT y le solventaba onerosos gastos operativos por tres millones de pesos mensuales, y otros proyectos canalizados a través de asignaciones directas.