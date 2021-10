En seguida manifestó: “Israel no puede ser refugio de torturadores; con todo respeto. Ningún país, pero Israel menos, es un asunto de historia, es un asunto de moral, no se puede proteger a torturadores. (Argumentar) ‘Ah, pero es que teníamos empresas que estaban vendiendo servicios de seguridad y son empresas de nuestro país que tenían comunicación con estos funcionarios y tenemos que protegerlos’. No, no se puede. Lo comercial, lo mercantil (no debe) estar por encima de lo moral y de la memoria. Entonces, vamos a esperar”.

Difusión máxima en caso Ayotzinapa

Por otro lado, refrendó la decisión de transparentar todos los documentos disponibles relacionados con crímenes del pasado, aun cuando organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de los jóvenes e incluso abogados del gobierno consideren que esta divulgación afecta el debido proceso.

Dijo que hay la voluntad de transparentar todo y esa instrucción ha dado. Esto también tiene como propósito dejar en claro que su gobierno no es igual a los anteriores y no va a permitir –advirtió– que se le mida con la misma vara. No somos lo mismo. No somos iguales , sostuvo.

El Presidente dio la instrucción de difusión máxima de la documentación disponible del caso Ayotzinapa, ante las versiones de que el Ejército no quería entregar información, y para que no quedara duda, porque no debe haber medias tintas, indefiniciones y tampoco manipulaciones ni chantajes.

De la misma manera, dijo, se actuó con el caso del general Salvador Cienfuegos, al hacer público el expediente de la investigación que se le seguía en Estados Unidos.