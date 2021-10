No podemos estar aliados con quien posibilita que pasen iniciativas dañinas para el país. Con ellos, ni a la esquina , dijo Zepeda, ex dirigente del PAN.

Mientras tanto, Morena señaló que velarán por los intereses de todos los mexicanos, no sólo de unos cuantos. El Partido del Trabajo dijo que se demostrará que fue un error aprobar la reforma energética del sexenio pasado.

En la instalación de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la cual dictaminará la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, el PAN ratificó que no dará un solo voto a propuestas que lleven a un retroceso; el senador blanquiazul Damián Zepeda advirtió que si el PRI apoya esa reforma, su partido debe romper la alianza (electoral) con ellos.

Su preocupación, agregó, es con los priístas en la Cámara de Diputados, que en otras ocasiones ya apoyaron reformas presidenciales, como la educativa, que quitó la evaluación punitiva, o la que crea la Guardia Nacional militarizada o la de revocación de mandato . Las dos últimas, recalcó, debieron ser corregidas en el Senado, con el voto del PRI”.

El coordinador Miguel Angel Osorio Chong ya aclaró que no fijarán postura como grupo hasta que la reforma se discuta en la Cámara de Diputados y lo harán conjuntamente con el bloque opositor.

En el Senado, Morena y sus aliados suman 75 votos, les faltan nueve para lograr la mayoría calificada necesaria y el grupo priísta tiene 15 legisladores.

Marko Cortés: alianza debe impedir modificaciones

El dirigente del PAN, Marko Cortés, llamó ayer a mantener la alianza legislativa establecida con PRI y PRD para detener la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, al considerar que si ello se logra se puede ir negociando la electoral para los comicios del próximo año.

De gira por Quintana Roo, dijo que la Coalición Va por México tiene que servir al país y por ello, es determinante que los partidos que la integran vayan juntos y unidos en lo fundamental tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Cortés Mendoza señaló que lo fundamental es que no se destruya al país, que no haya retroceso y que la coalición no sólo sirva para ganar una elección, sino también para cuidar a la nación. Si esto se logra, claro que podremos ir construyendo electoralmente en las 6 gubernaturas que se renovarán en 2022 y en otros cargos en disputa.

La alianza indispensable es la del Congreso, ya si se da en las elecciones, qué bueno , insistió. Si cualquiera de los partidos se sale del acuerdo legislativo que suscribieron para defender a México, las libertades, los equilibrios, los contrapesos y la Constitución , entonces ya no tiene razón de ser , expuso.