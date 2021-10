Fabiola Martínez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 9 de octubre de 2021, p. 3

La convulsa historia de México interpretada por Diego Rivera en el mural Epopeya del pueblo mexicano fungió de introducción para que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera la bienvenida a Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Se trataba de una visita oficial para discutir un tema prioritario para la relación mutua: seguridad. Aunque antes de entrar a los debates, el mandatario mexicano aprovechó la oportunidad para compartir con el alto funcionario de la Casa Blanca el trayecto histórico que ha conducido a México hasta su presente.

Varias veces, en el transcurso del diálogo bilateral, el Presidente destacó la relevancia de la relación entre México y Estados Unidos y dijo que sería inconcebible que no se entendieran.

La agenda pública empezó con la habitual conferencia matutina. Ahí, López Obrador subrayó que no se puede alcanzar ningún acuerdo si no hay respeto mutuo a la soberanía.

Defendió la política exterior mexicana basada en la máxima juarista: Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz ; al igual que el asilo ofrecido al ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, en noviembre de 2019, cuando no le avisamos al gobierno de Estados Unidos ni ellos se atrevieron a decirnos nada, fue una decisión soberana , y que emuló con la determinación del ex presidente Lázaro Cárdenas de refugiar en su momento a las comunidades judías y españolas.

La mañanera fue inusualmente corta, pues debía recibir a la delegación del gobierno del presidente estadunidense Joe Biden. Luego, López Obrador viajó a Lerdo, Durango.

Desde temprana hora, los funcionarios que participaron en las delegaciones del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad comenzaron a llegar a Palacio Nacional. El mandatario recibió personalmente a Blinken en el Patio Central y cumplió el protocolo que sigue con sus invitados: lo condujo por varios puntos del inmueble colonial hasta llegar a la escalinata principal, donde se erigen los 276 metros cuadrados de Epopeya del pueblo mexicano.