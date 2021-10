Se conoce una ínfima parte de los 12 millones de documentos de los Papeles de Pandora y continúa en el anonimato la gran mayoría de los propietarios de las 30 mil compañías en paraísos fiscales, pero lo revelado hasta ahora es muy significativo. Llama la atención no tanto el monto de las cantidades que figuran, sorprende la inmediata exoneración por parte del Kremlin de los señalados, cuando lo importante no es si pagan impuestos –conforme a la ley del irrisorio gravamen fijo–, sino que éstos no tienen que explicar el origen del dinero.

Y mientras el mandatario Putin no se cansa de repetir que la economía rusa necesita los capitales que salieron, y siguen saliendo, gente de su entorno más inmediato prefiere tener el dinero fuera de su país por dos razones: no creen buen negocio invertir en Rusia y preparan un refugio más que dorado, para sí y sus descendientes, cuando ya no esté su gran protector. No es casual su predilección por comprar mansiones en Londres: saben que es muy difícil que Reino Unido satisfaga una solicitud de extradición.