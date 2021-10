La difícil vida de un rico

Q

ué tragedia tener tanto dinero y tener que andarlo escondiendo. Que tu reloj Patek Philippe no se note, que no te miren con odio en tu Ferrari o te lo rayen en la calle, que tu departamento en Miami esté a otro nombre para que no sepan que es tuyo. El dinero es un problema cuando no lo tienes, pero también cuando lo tienes en abundancia.

Sin embargo, existen paraísos para todo: para las almas buenas está el cielo, hay playas que son paraísos nudistas, Las Galápagos son un paraíso para la naturaleza y los offshore lo son para la riqueza clandestina.

Si los ricos, ricos, tienen que esconder sus fortunas, entonces el verdadero afortunado es el que administra el paraíso donde se esconden esas fortunas. ¿Podría vivir este sistema sin el dinero sucio, y las lavanderías que lo lavan?

Cuando la corrupción era la reina en nuestro México, evadir impuestos era lo cool, la corrupción era bien vista y admirada, todos ansiaban transar para avanzar porque estar fuera del presupuesto era estar en el error y porque el político pobre era un pobre político , pero ahora que la honestidad tomó el poder y el patrimonio es de todos y para todos, aportar nuestra contribución es un honor, pero por favor simplifiquemos el trámite, que cualquier comerciante, mediano empresario o profesionista pueda hacer su declaración de impuestos sin que tenga la necesidad de recurrir a un contador.

México está en el camino de ser el paraíso de la verdad, hagámoslo una realidad.

Carlos Noriega Félix

El PRI sobrevivirá si vota a favor de la reforma eléctrica

El PRI le ha fallado al pueblo desde hace décadas, ha apoyado a funcionarios corruptos, ha utilizado a las fuerzas armadas para reprimir, no ha atendido la pobreza, ha promovido la desigualdad, la educación y la salud sufrieron gran descuido y deterioro, el Poder Judicial resuelve los problemas de la gente en lustros o décadas arruinándola, ha endeudado al país.

Ojalá rectifique y apoye la iniciativa de ley enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para garantizar la soberanía sobre la electricidad y el litio, recursos estratégicos que serán palanca del desarrollo de la nación y adquiriéndola a precios bajos.

En la elección presidencial de 2018 el PRI bajó al tercer lugar, hoy puede recuperar el lugar brillante que tuvo durante periodos gloriosos de su larga vida, rescatando para los mexicanos el petróleo y la energía eléctrica con los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, respectivamente, últimamente el tricolor perdió el rumbo y no defendió estos recursos e incluso en el sexenio anterior los privatizó en gran medida; puede hundirse o convertirse en un partido vigoroso que en el futuro cogobierne democráticamente con el partido en el poder y contribuya a la transformación de México. Es su última oportunidad, sobrevive o se extingue.

Julián Olivares Cipres