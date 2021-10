No profundizaré en esto que forma parte de una carpeta de investigación. Sin embargo, esta denuncia deriva de la informa-ción de inteligencia, mediante la cual se me han dado a conocer diferentes reuniones de actores políticos con líderes (sic) de la delincuencia organizada, con los cuales pretenden controlar la actividad criminal , manifestó.

Ortiz Guarneros advirtió que mientras él esté enfrente de la seguridad del estado eso no sucederá y añadió: No busco reflectores, ni cargos de elección popular, sino justicia y esta se obtiene mediante las autoridades competentes y no atacando en redes sociales, medios de comunicación; mucho menos colocando mensajes anónimos .

Asimismo, pidió a los legisladores que efectúen un exhorto a la FGR para que intensifique sus esfuerzos institucionales con el objetivo de dictar las órdenes de aprehensión correspondientes para acabar con esta colusión y así disminuir la violencia e inseguridad que padecen los morelenses.

Informo a la legislatura que desde 2019 aporté la evidencia en mi poder a la FGR, instancia que será la que determine si hay lugar a una responsabilidad penal de los servidores públicos que fomentan la delincuencia organizada en la entidad , puntualizó.

Detalló además que la dependencia a su cargo ha contenido la inclusión en el estado del cártel Jalisco Nueva Generación y La familia michoacana y “casi tenemos extintos a Los Rojos, lo cual ha generado una fragmentación de las organizaciones delictivas locales, en donde tenemos una pugna principalmente entre los Guerreros Unidos y Los Colombianos”.