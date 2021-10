De manera muy sucinta retomo algunas conclusiones encontradas en ese trabajo para invitar al lector a apreciar toda una publicación muy fecunda. Importa tomar en cuenta que en estos contextos el embarazo en la segunda década de vida no se vive necesariamente como un factor negativo entre los papás adolescentes, sino que se asume como una experiencia que afianza la unión con la pareja, que otorga sentido a su existencia, así como a su actividad laboral, una vivencia que abre la posibilidad de comenzar a anticipar planes laborales, educativos y residenciales para formar una nueva familia.

Aquí algunas palabras textuales de Francisco, de 18 años, ante la noticia de que su novia estaba embarazada: “Pues primero me asusté, porque es algo que no te esperas y principalmente a esta edad de que, pues estás muy joven […] temor de no poder sacar las cosas adelante, pero una alegría, mucha alegría porque, pues es algo muy bonito… saber que tienes alguien que depende de ti, alguien que siempre va estar. Pero después es afrontar las cosas. Ya está hecho, ahora a echarle ganas y sacar esto adelante porque, pues el niño no va a salir adelante solo, ni ella va a salir adelante sola… Nos visualizábamos, principalmente con un hijo, una casa, un buen trabajo”.

La paternidad es un aspecto que puede estar ligado a la afirmación masculina, la cual se ve presionada al inicio temprano de relaciones coitales, la demostración del potencial sexual y reproductivo, así como de tener una descendencia que valida la hombría y exige eficacia económica para mantener a la familia.

Desde la campaña Yo decido y Yo exijo respeto para Prevenir el embarazo en niñas y adolescentes indígenas y afromexicanos (https://enapea.segob.gob.mx/) refrendamos la importancia de impulsar un cambio cultural hacia masculinidades positivas que superen estereotipos y valoren la necesidad de mejorar el buen trato y la solidaridad en el noviazgo, en ámbitos familiares y comunitarios. Postergar la edad de la maternidad y de la paternidad, preparase mejor y vivir plenamente una adolescencia antes de asumir responsabilidades que pueden esperar a mejorarar las condiciones.

