a reforma energética impuesta al país entre 2013 y 2014 mediante el instrumento hegemónico del Pacto por México no fue diseñada para modernizar, para generar empleos, para impulsar el tránsito hacia energías limpias ni para propiciar una sana competencia económica. Su propósito fue formalizar, legalizar y extender la entrega del sector a capitales privados que venía realizándose desde cuatro sexenios antes y darle un marco institucional a la perpetuación del saqueo neoliberal por medios de órganos reguladores autónomos que fueron en realidad fachadas para ocultar una corrupción monumental.

Las únicas empresas públicas de peso que no fueron destruidas por los gobiernos anteriores, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron descuartizadas, mutiladas de funciones y potestades esenciales para su funcionamiento y libradas a una libre competencia en la que la ley les autorizaba el uso de un rifle de municiones mientras otorgaba a los empresarios privados fusiles de alto calibre.

Al amparo de esa reforma constitucional se firmaron transacciones y contratos que resultaban verdaderos atracos a la propiedad pública, como los correspondientes a los gasoductos para alimentar las plantas de la CFE, las desincorporaciones y compras ruinosas en Pemex (Agronitrogenados, Fertinal) y se dio libre curso a megaproyectos depredadores.

De tiempo atrás los grupos de interés oligárquicos, generalmente en alianza con corporaciones extranjeras, se habían hecho de la propiedad de tramos enteros de las industrias petrolera y eléctrica y habían intercambiado sin ningún pudor puestos públicos por cargos gerenciales, como fue el caso de Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Georgina Kessel, que pasaron del gobierno de México a ser consejeros de Iberdrola, la empresa española a la que, como funcionarios, otorgaron desmesurados y abusivos beneficios.

Pero la reforma peñista no generó empleos, no se tradujo en la llegada de grandes inversiones, no impulsó el desarrollo, no conllevó un tránsito significativo hacia las energías limpias y, desde luego, no fortaleció al país en materia energética, sino que lo debilitó, lo hizo más dependiente del extranjero.

Sería imposible revertir todo el daño causado a México por el conjunto de alteraciones constitucionales y leyes secundarias que constituyen esa reforma y en la circunstancia actual ni siquiera es factible –por más que resulte deseable– limpiar todas las incrustaciones privatizadoras que introdujo en la Carta Magna. La Cuarta Transformación ha podido endrezar paulatinamente el rumbo de Pemex y aprobar modificaciones sustanciales a la Ley de la Industria Eléctrica para impedir que las reglas aún vigentes acabaran de matar a la CFE. Pero a los contratistas cuyos intereses fueron afectados por esa reforma no les costó mucho encontrar a jueces obsecuentes y éstos no tuvieron problema en descalificar como anticonstitucionales las modificaciones referidas.