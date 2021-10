Roberto Garduño y Fabiola Martínez

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en torno al acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el Instituto Nacional Electoral investigue a su hermano Pío, porque, yo no protejo a nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, y si mi hermano es responsable, que sea castigado .