Blinken también se reunirá con el presidente López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard, informaron los funcionarios de la administración de Biden a los periodistas.

El nuevo marco de cooperación buscará combatir las raíces y causas de la criminalidad y no sólo perseguirla, agregaron, y explicaron que luego del diálogo se trabajará en un plan de acción que se abordará en diciembre.

La nueva estrategia de cooperación –indicaron las fuentes mexicanas– permitirá intercambio de información sensible sobre cualquier punto que alguna de las dos partes considere relevante, privilegiando la inteligencia sobre la fuerza.

Se vinculará sobre todo a la atención y desarrollo de las causas de la criminalidad, en particular las adicciones. No se está diciendo que México no necesite apoyo con recursos, pero éstos se ejercerán con prioridades acordadas por los dos países, no para armamento y tecnología como con la Iniciativa Mérida, sino con un enfoque de desarrollo y salud , remarcaron.

El nuevo objetivo es superar la visión asistencial y dar paso a una responsabilidad compartida a partir de la cual las partes emprendan acciones bilaterales e internas.

En el caso de Estados Unidos, el interés es la reducción del paso de drogas hacia su territorio y el consumo de éstas; para México, la prioridad es la reducción de la violencia y el tráfico ilícito de armas.