Las relaciones con Estados Unidos no son malas, no hemos tenido diferencias de fondo ni de forma; hay voluntad de las partes para que cada vez sean más estrechas, con respeto a nuestras soberanías y con la premisa de la cooperación para el desarrollo , dio cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Describió que su planteamiento se enfoca en que el gobierno de Estados Unidos invierta para apoyar a países pobres que requieren ayuda. Que la migración sea opcional, no forzosa; eso es lo que se plantea. Y se está avanzando mucho porque el presidente Biden tiene interés en que mejoren las cosas. Y también tiene el compromiso de atender el tema migratorio y nosotros le hemos manifestado que vamos a ayudar, vamos a apoyar, pero que sí debe cambiar el enfoque, que tiene que haber una política del todo nueva, no lo coercitivo, no estar sólo deteniendo a migrantes, sino ir a las causas, ir al fondo, y se ha avanzado bastante .

–¿Se trataría esta posibilidad de un encuentro entre el presidente Biden y usted?

–Sí, hemos invitado al presidente Biden a venir a México, vamos de nuevo a manifestarle la invitación para que esté con nosotros.