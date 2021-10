Fabiola Martínez y Roberto Garduño

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ayer dos fuertes críticas a los directivos y académicos de las instituciones de educación superior por recibir cómodamente su salario sin dar clases presenciales y, en el caso específico de la UNAM, por la prevalencia de grupos de poder que dominan la vida interna de la máxima casa de estudios.

Si bien puntualizó que un movimiento de reforma, especialmente para transparentar el uso de recursos y avanzar en los procesos democráticos internos, debe surgir de las propias comunidades universitarias, mencionó la existencia de mafias que dominan a esas instituciones públicas.

Y que no haya privilegios arriba y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de cargos académicos. Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan porque existen estos grupos de poder en la UNAM, lamentablemente sucede, y en todos lados , sostuvo.

En conferencia de prensa, el mandatario dejó en claro que el gobierno federal no puede meterse en esos asuntos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los alumnos y profesores, porque se dan casos de mafias – no encontré otra palabra , dijo– que dominan las universidades públicas.

“Así como existen líderes charros –ya cada vez menos– en los sindicatos, así existen caciques que dominan en las universidades; ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber, y manejan el presupuesto a sus anchas en forma discrecional”, señaló.