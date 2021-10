El saldo político es interesante: el coordinador de los senadores morenistas y virtual jefe político de esa cámara, Ricardo Monreal, alejado de los afectos explícitos de Palacio Nacional, no tuvo fotografía de futurismo con el presidente López Obrador y, por otra parte, la atención mediática se centró en la senadora Ifigenia Martínez, dejando en segundo plano otra condecoración, la del ya fallecido médico Manuel Velasco Suárez, en un manejo político y mediático que no dio demasiado saldo favorable a sus herederos, particularmente Manuel Velasco Coello, quien fue gobernador de Chiapas, como su abuelo, y ahora es senador del Verde por esa entidad, constituido en un aliado zigzagueante al que Palacio Nacional mantiene igualmente en la cercana lejanía (la política con frecuencia es un oxímoron).

La CV 65-90 será presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y estará integrada por seis representantes gubernamentales, incluyendo al de Segob. Además, se abre la puerta a que participen cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la comisión . Sin embargo, estas personas deberán elegir un representante que tendrá voz y voto en la comisión: seis votos gubernamentales frente a uno de las personas expertas .

Justificada e importante tal comisión, falta ver si tendrá suficiente presupuesto público, funcionalidad y voluntad política sin cortapisa para cumplir sus objetivos. Las comisiones gubernamentales en México tienen fama de gastar el tiempo y no terminar en nada trascendente. Vicente Fox creó en 2002 una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con Ignacio Carrillo Prieto como titular y su mayor logro fue procesar al ex presidente Echeverría, que finalmente fue exonerado. Actualmente, no se ha podido habilitar una fórmula jurídica para enjuiciar a ex presidentes de la República, sobre todo por corrupción. Y aún no hay claridad ni avances en el caso Ayotzinapa.

Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional de Morena, anunció ayer que en unos 10 días se convocará de nuevo a una sesión de ese órgano de gobierno, luego que el pasado domingo no se pudo realizar por falta de quórum, aunque se aprovechó la ocasión para improvisar un informal ejercicio informativo , en el que hubo críticas a la gestión de Mario Delgado al frente de ese partido. ¡Hasta el próximo lunes!

