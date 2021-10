El ataque a mansalva, con brutalidad irracional, que enemigos de la vida democrática efectuaron contra el local de la CNTE-XVIII en Morelia, Michoacán, nos da una muestra de lo que la derecha-canalla está dispuesta a llevar a cabo con tal de no perder sus privilegios corruptos que han acumulado con los diversos gobiernos del Prianprd. Exijo se encuentre a los culpables y que la aplicación de la justicia no sea letra muerta.

Pandemia y vida normal

La cortina de la normalidad oculta la desesperación de miles de personas que por el aislamiento social perdieron su tranquilidad y salud mental, la normalidad que vemos en televisión, en las calles atestadas no es la normalidad del cerebro de mucha gente, que a pesar de actuar con normalidad, su pensamiento tiene un ritmo vertiginoso por la pérdida de su cotidianidad de vida como le gustaba. No sabemos la magnitud de esta otra pandemia y no parece haber interés en saberlo, es un problema con el que cada persona tiene que lidiar sola o con su familia, que muchas veces no sabe qué hacer. Debemos verlo como un problema de salud pública, atacarlo con la misma decisión con que se enfrenta al coronavirus, no dejemos sufrir solos a estos mexicanos.

Emilio Vivar Ocampo

Invitaciones

Ernesto Guevara, más allá de la imagen

La UACM invita al público en general a la conferencia: Ernesto Che Guevara: Más allá de la imagen. En conmemoración de su caída en combate. Que impartirá Paco Ignacio Taibo II. La cita es hoy de 12 a 13:30 horas.

Conexión por Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89864346045

Código de acceso: G8y0Q8

Viernes de cine mexicano

El Albergue del Arte y Dragón Estudios en su primera Muestra de Cine Mexicano Contemporáneo, invitan a las proyecciones de: Potosí, de Alfredo Castruita, nominada como Mejor Ópera Prima Mexicana en 2013. Trailer oficial https://youtu.be/TuCD7s0GQt4 y 72 horas, de Christian Durán. No sólo será cuestión de tiempo para demostrar su inocencia. Trailer https://www.facebook.com/watch/?v=178945330636883

La cita es hoy a las 20:30 horas en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones en el teléfono 55-5554-6228. Entrada libre

Recuerdo del Che Guevara

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba invita al acto para conmemorar al comandante Ernesto Che Guevara, a 54 años de su asesinato.

La cita es hoy a las 18 horas en la Casa Refugio Citlaltépetl, donde contaremos con la participación de la investigadora Tatiana Coll, del consejero cultural de la embajada de Cuba en México, Waldo Leyva y del Consejero político, de la misma embajada, Leopoldo Valle.

La Casa Refugio Citlaltépetl está ubicada en Citlaltépetl 25, entre Ámsterdam y Campeche, colonia Condesa, cerca de estación del Metro Chipalncingo.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Tamara Barra

Acto por el aniversario luctuoso del Che Guevara

Invitamos a todos los ciudadanos al acto conmemorativo, por el 54 aniversario luctuoso de Ernesto Guevara (Che). En Ignacio Mariscal 63, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc (metro Revolución). Sábado 9 de octubre, a las 16 horas.

Comisión de cultura en Cuauhtémoc, Morena: Alejandro Soto Escamilla, Olga Ulaje, Ivonne Paz Pérez, Alejandra Flores F.