Es insostenible e injustificable el uso que se daba a las aeronaves para el servicio de funcionarios, familiares y amigos , reclamó.

Desde el inicio del sexenio de Aureoles Conejo, medios nacionales y empleados de la misma administración aseguraban que la compañía que rentaba los helicópteros a la administración estatal era propiedad del mismo mandatario, pero contaba con prestanombres.

El C5I costó cinco veces más que su valor real: SSP

Torres Piña añadió que el edificio donde se encuentra el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5I) no cumple los objetivos para los que fue construido; incluso aseguró que se deberían suspender labores por la mala calidad del inmueble.

El C5I de Aguascalientes está bien condicionado y se pagó por éste alrededor de 700 millones de pesos, mientras el de Michoacán, instalado en Morelia, tuvo un costo mayor a los 2 mil millones de pesos , externó.

Ortega Reyes señaló que el C5I requirió una inversión cinco veces mayor que el monto que reportó el anterior gobierno.

Puntualizó que, ante las irregularidades detectadas en el complejo, así como en la operatividad, se suspenderán los acuerdos con las empresas contratadas para su funcionamiento.