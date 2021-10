Braulio Carbajal

Viernes 8 de octubre de 2021, p. 20

En septiembre, el ahorro pensionario de los trabajadores se vio mermado fuertemente, dado que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) reportaron minusvalías por 59 mil 883 millones de pesos.

Pese a la caída, datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) muestran que en el acumulado de enero a septiembre las 11 Afore que operan en el mercado han generado a los trabajadores mexicanos plusvalía por 182 mil 805 millones de pesos.

En los pasados 12 meses el saldo también es positivo, pues en ese lapso las administradoras han brindado plusvalías por 388 mil 497 millones de pesos.

Las minusvalías son pérdidas en el valor de los activos, las cuales no se concretan hasta que el dinero es retirado, lo que en el caso del ahorro pensionario de los trabajadores no sucede hasta el momento de la jubilación, por lo que hay tiempo para la recuperación. Lo mismo sucede con las plusvalías, son ganancias que aún no son seguras.

Con la minusvalía de casi 60 mil millones de pesos en septiembre, las Afore rompieron una racha de cinco meses consecutivos con plusvalías para los trabajadores.

De acuerdo con datos de la Consar, al cierre de septiembre los recursos en las Afore ascienden a 5 billones 41 mil millones de pesos que pertenecen a 69.6 millones de trabajadores que laboran en la formalidad o alguna vez lo hicieron.

Al cierre de 2020 el ahorro pensionario de los trabajadores se ubicaba en 4 billones 722 mil millones de pesos, lo que significa que en nueve meses ha aumentado 6.7 por ciento en términos nominales gracias a aportaciones voluntarias, obligatorias y los rendimientos generados.