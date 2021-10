En ese contexto dijo que el gobierno federal no tiene problemas para concluir el año. No le debemos a nadie, se han entregado las participaciones federales a los estados y tenemos para pagar toda la nómina y aguinaldos de todos los trabajadores al servicio del Estado, de maestros, de médicos. Tenemos finanzas públicas sanas .

Subrayó que ahora el presupuesto se usa en favor de la gente, y ya no para sobornar o maicear contratistas y medios de comunicación, y menos aún se permite el saqueo descaradísimo de la condonación de impuestos de hasta 10 mil millones de pesos en favor de una sola empresa.

Antes de pensar en una reforma para dar más dinero a las entidades, los gobernadores deben gastar con austeridad y combatir la corrupción, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se va a pensar en modificar la Ley de Coordinación Fiscal nada más para entregarles más dinero a los estados si hay corrupción? ¿Quieren más dinero para seguir robando? No , atajó.

Cuando se le preguntó sobre la consulta sobre el pacto fiscal, el Presidente respondió que el tema de fondo es internalizar la importancia de gobernar sin derroche (citó como ejemplo la compra del avión presidencial y la vergüenza de no poderlo vender por ser tan lujoso), así como el manejo eficiente del presupuesto, sobre todo enfocarlo en obras para el desarrollo, sin permitir o caer en las manos de los contratistas abusivos.

Lo anterior es fundamental, dijo, antes de hablar de cambios en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que descartó que la Federación entregue más dinero “si no hay seguridad de que se va a manejar con honestidad. No vamos a seguir fomentando la corrupción y los privilegios, no soy cómplice de actos de corrupción , advirtió.

No obstante, dio instrucciones al secretario de Hacienda para dar anticipos a las entidades que no tengan para pagar la nómina de sus trabajadores; igualmente, anunció que seguirá fomentando el desarrollo en el sur y sureste, región olvidada en el periodo neoliberal.