Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de octubre de 2021, p. 18

Madrid. El precio de la electricidad en España, y en Europa, sigue desbocado. Las cifras en el mercado mayorista ya son de escándalo, tanto que no se anticipaban en el escenario más pesimista sobre el comportamiento del sector.

Este jueves se alcanzó un nuevo récord histórico, el tercero en lo que va de mes, al situarse en 288.53 euros (alrededor de 6 mil 890 pesos) por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, lo que significa 500 por ciento más que su precio en 2018, cuando asumió el poder el actual gobierno, del socialista Pedro Sánchez.

Para los hogares vulnerables, la factura media por el consumo de electricidad ronda los 64 euros por mes, unos mil 528 pesos, 55 por ciento más de lo que pagaban hace seis meses.

Hace tres años, antes de que asumiera el poder la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), ambos partidos enarbolaron la bandera de la lucha contra la pobreza energética y centraron una gran parte de su campaña en denunciar los precios de la electricidad, que entonces se situaban en 60 euros el MWh. Esa tarifa ya suponía un fuerte incremento con respecto al comportamiento del mercado en los últimos años, que rara vez superaba los 40 euros MWh.

Sin embargo, en los pasados tres años, sobre todo en el último semestre, se ha registrado una espiral inédita en el precio de la electricidad, que no ha podido ser mitigada por las medidas aprobadas por el gobierno español para reducir los precios para la sociedad en general, y para el pequeño y mediano comercios en particular. Lejos de que se moderen los costos, ha ocurrido justo lo contrario: la espiral no para de crecer, la tarifa se sitúa cada tres o cuatro días en máximos históricos y eso finalmente va provocando una sangría económica en la población, en especial para los sectores más desfavorecidos. Ya sea por el incremento en la factura de la electricidad o por el incremento en el costo de la vida, ya que el precio de la electricidad ha contribuido al incremento de la inflación hasta 4 por ciento interanual, lo que supone la subida más alta de los últimos 10 años.